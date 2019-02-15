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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии задержали двух браконьеров, пытавшихся продать новую шкуру снежного барса

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии задержали двух браконьеров, пытавшихся продать новую шкуру снежного барса, сообщает Xinhua.

В настоящее время дело находится на стадии расследования, отмечается в сообщении.

Согласно законодательству Монголии, лицо, осужденное за браконьерство находящихся под угрозой исчезновения диких животных, будет оштрафовано на сумму не менее 10 млн монгольских тугриков (3800 долларов США) или получит наказание со сроком лишения свободы не менее двух лет.

Согласно исследованиям, в Монголии насчитывается около 1000 особей снежного барса.

Специалисты отмечают, что популяция снежного барса в Монголии уменьшается из года в год.

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