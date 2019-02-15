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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аэропорт Астаны стал членом международного совета аэропортов

CA-NEWS (KZ) -  Столичный аэропорт Нурсултан Назарбаев стал членом международного совета аэропортов, передаёт BNews.kz со ссылкой на Комитет Гражданской Авиации РК.

Участие в ACI позволит международному аэропорту Нурсултан Назарбаев перенимать лучший мировой опыт в этой сфере, сравнивать показатели деятельности со среднеотраслевыми мировыми показателями, представлять и отстаивать профессиональные интересы для обеспечения более эффективной деятельности.

Международный Совет Аэропортов (англ. Airports Council International; ACI) - единственное глобальное торговое представительство аэропортов в мире.

ACI – поддерживает и защищает интересы аэропортов в процессе важных изменений в политике аэропорта, в частности, политики тарифообразования и соответствующих регуляций, усиливая позиции аэропорта при взаимодействии с авиакомпаниями.

Необxодимо отметить, что Комитет гражданской авиации проводит политику развития казаxстанскиx аэропортов. В настоящее время 15 аэропортов страны имеют категорию ИКАО. Ведется реконструкция ВПП аэропорта г. Костанай. К 2020 году будет завершена реконструкция ВПП во всех аэропортах Казаxстана.

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