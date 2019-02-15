На фоне сокращения рабочих мест в Туркменистане возник новый «рынок» рабочей силы

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде перед детсадами, школами, предприятиями и учреждениями все чаще появляются люди, ищущие работу. Также можно увидеть наклеенные у входов в дома объявления о поиске работы. Об этом сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

Это происходит на фоне распоряжения руководства страны о сокращении на 15 процентов рабочих мест в секторах образования и культуры. Накануне президент принял решение об объединении нескольких министерств и реорганизации ряда государственных предприятий в акционерные общества.

«Почти у всех детских садов столицы, в том числе возле 112-детсада в микрорайоне Парахат-2, 108-детсада в микрорайоне Мир-1 с утра между 7-9 часами можно увидеть около 10 женщин. Они предлагают родителям свои услуги, отводить с утра детей в детсад, а вечером забирать их и приводить домой», - сообщил 13 февраля корреспондент.

По его словам, за услуги по присмотру за детьми существуют определенные расценки.

«За то, чтобы отводить детей в детсад и забирать в течение недели женщины просят 200-250 манатов. А если надо присмотреть за детьми в субботу, то они просят 320-330 манатов», - сообщает корреспондент Азатлыка, побеседовавший с родителями, а также предлагающими свои услуги женщинами.

По его словам, среди ищущих работу, в последнее время появились и кандидаты наук, которые обращаются в школы, предлагая свои услуги в качестве преподавателей.

«Они говорят, что готовы преподавать в школе. Об этом рассказали несколько директоров школ в микрорайоне Мир», - говорит корреспондент.

Кроме этого, возле школ и у входов в жилые дома появились объявления с предложениями частных уроков по химии, биологии, астрономии, физике и другим предметам.

«Также возле так называемых «элитных» домов ходят люди, готовые работать сторожами», - отмечает корреспондент.

Данная ситуация в туркменских официальных СМИ не освещается.

Собеседники Азатлыка в Ашхабаде отмечают, что похожая ситуация наблюдалась в 1990-е годы, когда в результате закрытия госучреждений без работы остались тысячи людей.

«Люди с высшим образованием, оставшиеся без работы, для того, чтобы выжить давали частные уроки, занимались частным извозом на своих машинах. Некоторые переехали в сёла. Похоже, эта ситуация повторяется. Начало 2019 года ознаменовалось новой волной безработицы», - говорит житель Ашхабада.

12 февраля стало известно, что музеи, библиотеки и дома культуры, находящиеся в ведении Министерства культуры, получили указания на 15 процентов сократить рабочие места.

29 января президент Гурбангулы Бердымухамедов принял решение о реорганизации многих государственных учреждений, в том числе объединении и переводе на хозрасчёт нескольких НИИ при Академии наук. Официальные СМИ объяснили это переходом рыночную экономику.

Местные наблюдатели считают, что из-за этих мер десятки людей останутся без работы.

По информации издания «Хроника Туркменистана» в результате этих мер треть научных сотрудников Академии Наук будут уволены.

В то же время официальные СМИ регулярно публикуют перечень пустых рабочих мест. 10 января газета «Балкан» сообщило о том, что в данное время в Балканском велаяте около 300 рабочих мест остаются незанятыми.

Но туркменистанцы, беседовавшие с Радио Азатлык, рассказали, что местные власти требуют прописку у тех, кто обращается с заявлением устроиться на работу и не предоставляют условий для проживания.