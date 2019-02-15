В Японии отец держал 10-летнюю дочь в ванной, позже она умерла от телесных повреждений

CA-NEWS (CA) - В Японии мать десятилетней девочки, умершей, по подозрениям, в результате насилия в семье, сообщила полиции, что она и ее муж держали дочь в коридоре и ванной своего дома, передает NHK World.

Миа Курихара была обнаружена мертвой в ванной комнате в доме родителей в городе Нода рядом с Токио в конце января.

Полиция арестовала родителей по подозрению в нанесении девочке телесных повреждений. В четверг отцу девочки был предъявлен новый ордер на арест за то, что он терроризировал дочь, нанеся ей серьезные травмы, в том числе перелом грудной кости.

Как сообщают источники, мать сказала полицейским, что, начиная с зимних каникул, Миа разрешалось находиться только в коридоре и ванной.

Мать, по сообщениям, также сказала, что ее муж иногда будил дочь, когда она засыпала в коридоре.