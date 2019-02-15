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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Кении обнаружена редчайшая черная пантера. Впервые за 100 лет ее удалось сфотографировать

CA-NEWS (CA) -  Черная пантера - животное чрезвычайно редкое, в особенности в Африке. Здесь их никто не видел уже около 100 лет - но фотографу Уиллу Иеррарду-Лукасу это удалось, сообщает Би-би-си.

Черной пантерой называют либо леопарда, либо ягуара с черной шкурой. На свете очень мало фотографий этих животных. Когда Уилл услышал, что в заповеднике Лакипия в Кении кто-то якобы видел черную пантеру, он немедленно отправился туда.

Уилл и его гид по имени Стив шли по следам пантеры и выбрали хорошее, по их мнению, место для установки камеры-ловушки, которая автоматически включается, когда кто-то проходит мимо нее.

"Я часто устанавливаю такие камеры, и уже привык к тому, что часто ничего не получается, потому что никогда не знаешь, пройдет ли мимо то самое животное, которое хочется сфотографировать", - говорит Уилл.

К тому же ни он, ни Стив не знали, шли ли они действительно по следам черной пантеры - это мог быть и обычный леопард. Но на четвертую ночь им повезло.

"Я даже не сразу понял, что это свершилось. Обычно из-за вспышки животное хорошо видно, а тут я заметил лишь светящиеся в темноте глаза", - сказал Уилл.

Обнаруженная им черная пантера оказалась мужского пола. Судя по размерам, этому леопарду около двух лет.

Слухи о черных пантерах в этом районе Кении ходят давно, но впервые почти за 100 лет их удалось сфотографировать. Кроме того, насколько известно, африканские черные пантеры живут лишь в этом районе Кении.

Уилл оставил свои камеры в заповеднике в надежде еще раз сфотографировать черного леопарда - но сам не верит, что у него получится.

"К этому возрасту их обычно прогоняют более крупные взрослые леопарды, так что им приходится разыскивать свою собственную территорию", - говорит он.
Как появляются черные пантеры?

Некоторые считают черных пантер отдельным видом кошачьих, но это не так.

"Их шкура становится черной из-за меланизма - избытка темного пигмента в ткани животного. То же самое происходит и с домашними кошками", - говорит Уилл.

Это как бы альбинизм наоборот.

Черная пантера - это просто большая кошка с почерневшей шкурой. В Азии и Африке это леопарды. В Южной Америке - пумы.

Для того, чтобы леопард родился черного цвета, необходимо, чтобы у обоих родителей был рецессивный ген меланизма.

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