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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Объем внешнего долга Таджикистана составил более $2 млрд 924 млн

CA-NEWS (TJ) -  Общий объем внешнего долга Таджикистана на начало текущего года составил $2 млрд. 924,2 млн., сообщил на встрече с журналистами, 15 февраля в Душанбе министр финансов страны Файзиддин Каххорзода, передает Авеста.

По словам Файзиддина Каххорзода, размер внешнего долга республики по итогам прошлого года составил 38,9% к ВВП. На обслуживание внешнего долга за этот период потрачено $224 млн.

Министр также сообщил, что в прошлом году подписано 12 кредитных и грантовых соглашений на сумму $402,6 млн. Более $251,1 млн., или 62,5% из указанной суммы приходится на грантовые средства. Сумма кредитных средств составляет $120,2 млн.

Ранее сообщалось, что свыше $776 млн. внешних заимствований планирует привлечь правительство Таджикистана в ближайшие три года.

Эти средства планируется направить на развитие приоритетных направлений национальной экономики, в том числе транспортные коммуникации – 43 проекта, сельское хозяйство и мелиорация – 10, энергетика и промышленность – 27, здравоохранения -5 и другое.

На вышеназванную сумму подразумевается реализовать 134 проектов, часть из которых находится на стадии реализации.

По данным Минфина, эти средства будут привлекаться у международных финансовых институтов и фондов. Кредитные средства будут льготными, а срок их погашения составит 20-40 лет. Процентная ставка кредитов составит 0,75%-2% годовых.

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