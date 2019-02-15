Павлодарская область вошла в число лидеров по экспорту Казахстана в страны ЕАЭС

CA-NEWS (KZ) - Экспортные поставки региона увеличились в 1,7 раза, а объем несырьевого экспорта вырос в 2,5 раза. Об этом на своей отчетной встрече с населением рассказал аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает пресс-служба акима региона.

Как отметил глава региона, в 2018 году в области существенно расширили экспортную линейку. В нее добавились легированный алюминий, алюминиевые диски, новые строительные и смазочные материалы.

"Наша область стабильно занимает 3 место в структуре обрабатывающего сектора страны", - заявил аким. - "По инвестициям в обработку по итогам года мы заняли второе место по республике. В результате рост отрасли составил почти 6%. За последние 2 года нам удалось увеличить долю обработки в ВРП с 29% до 31,3% Сегодня обрабатывающий сектор дает почти 64% от общего объема промышленного производства".

Большое внимание в регионе уделяют привлечению инвестиций. В прошлом году объем инвестиций в основной капитал превысил 473 миллиарда тенге, а за последние три года этот показатель составил почти 1,4 триллиона тенге.

- Особое удовлетворение приносит то, что порядка 100 миллиардов тенге - это инвестиции малого и среднего бизнеса, - сказал Булат Бакауов. - В предпринимательском секторе сегодня действует почти 44 тысячи субъектов, где занято более 131 тысячи человек или 32% от экономически активного населения. Объем налоговых поступлений от данного сектора вырос на 6% и составляет порядка 63 миллиардов тенге.