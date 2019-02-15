Нападение с применением кислоты произошло в парижском метро, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Один человек получил тяжелые ранения в результате нападения с применением кислоты в парижском метро, передает 15 февраля РИА Новости со ссылкой на портал France Info.

По информации издания, инцидент произошел около 8 утра (10.00 мск) на 1-й линии столичного метрополитена. Нападавший скрылся с места происшествия.

Как сообщает газета Parisien, нападение произошло на станции Gare de Lyon.

Отмечается, что жизнь пострадавшего - мужчины в возрасте около 20 лет - находится под угрозой. У него сильно пострадали руки и и лицо.