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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нападение с применением кислоты произошло в парижском метро, - СМИ

CA-NEWS (CA) -  Один человек получил тяжелые ранения в результате нападения с применением кислоты в парижском метро, передает 15 февраля РИА Новости со ссылкой на портал France Info.

По информации издания, инцидент произошел около 8 утра (10.00 мск) на 1-й линии столичного метрополитена. Нападавший скрылся с места происшествия.

Как сообщает газета Parisien, нападение произошло на станции Gare de Lyon.

Отмечается, что жизнь пострадавшего - мужчины в возрасте около 20 лет - находится под угрозой. У него сильно пострадали руки и и лицо.

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