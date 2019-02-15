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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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94-летнего пенсионера осудили за убийство в Костанайской области

CA-NEWS (KZ) -  В Костанайском специализированном суде по уголовным делам вынесен приговор 94-летнему пенсионеру, передаёт МИА «Казинформ».

Ивану Суркову, которому было предъявлено обвинение в убийстве 80-летнего пенсионера, сегодня вынесен приговор. Ему дали 7 лет ограничения свободы.

Помимо этого, как сообщил судья, мужчине предстоит проходить принудительное лечение у психиатра. Пенсионер в годы войны был трижды контужен, это, возможно, повлияло на психологическое состояние мужчины и на совершение убийства. Сам же Иван Сурков с решением суда не согласен и намерен его обжаловать.

По информации Департамента полиции области, 21 августа 2018 года в поселке Затобольск было обнаружено тело 80-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 93-летний подозреваемый.

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