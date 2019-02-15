Налог на WhatsApp? Таджикские налоговики нашли новый источник пополнения бюджета

CA-NEWS (TJ) - Налоговый комитет Таджикистана в ближайшие месяцы представит на одобрение правительства предложение о налогообложении голосового трафика мессенджеров. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Нусратулло Давлатзода.

Речь идет о взимании оплаты у населения за предоставление дополнительных услуг, а именно при использовании голосового трафика мессенджеров Whatsapp, Viber, Messenger, отмечает "Азия-Плюс".

Таджикские налоговики обеспокоены тем, что жители республики для совершения звонков активно используют мессенджеры Viber, Whatsapp и IMO, а также посредством приложений компаний мобильной связи страны. Многие пользователи объясняют рост популярности звонков через мессенджеры удобством, безопасностью и экономией. Они считают, что разговоры с помощью этих приложений лучше защищены от прослушки и перехвата, чем при использовании традиционной мобильной связи. Кроме того, по словам пользователей, мессенджеры куда выгоднее при звонках из-за рубежа. Из-за популярности звонков через мессенджеры, по словам главы Налогового комитета, прибыль от международных звонков заметно уменьшилась.

По словам главы Налогового комитета, налогообложением мессенджеров ведомство добиваются того, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение источников налогов. Он посетовал на то, что оплата налогов мобильными компаниями в прошлом году по сравнению с 2017 годом сократилась на 123 млн. сомони (около $13 млн).

В прошлом месяце Налоговый комитет потребовал у операторов мобильной связи посчитать каждую минуту разговора абонентов через Viber, Whatsapp, IMO и другие мессенджеры и в соответствии с этим платить налоги в бюджет. Ведомство также потребовало у компаний мобильной связи повысить тарифы на звонки через мессенджеры, которые были запущены вместо Сети следующего поколения - Next Generation Network (NGN). Однако, компании мобильной связи и Служба связи при правительстве Таджикистана заявили, что посчитать каждую минуту разговора абонентов мессенджеров не представляется возможным.