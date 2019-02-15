В Узбекистане главу движения «Юксалиш» приравняли к министру

CA-NEWS (UZ) - Председатель общенационального движения «Юксалиш» («Развитие») по статусу, условиям медицинского и транспортного обслуживания приравнен к министру. Об этом говорится в соответствующем правительственном постановлении.

Как отмечается в сообщении Министерства юстиции от 14 февраля, органы государственного управления, хокимияты осуществляют свою деятельность с обязательным соблюдением принципов независимости Движения «Юксалиш» и невмешательства в его деятельность..

Негосударственное некоммерческое «Общенациональное движение «Юксалиш» было организовано указом президента Шавката Мирзияева от 17 января "О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год активных инвестиций и социального развития".

В соответствии с указом Акмал Бурханов назначен руководителем движения. Основная цель движения - установить открытый диалог с общественностью и бизнес-сообществом и сформировать эффективную систему общественного контроля.