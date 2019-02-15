Bloomberg: Узбекистан через евробонды выводит экономику из изоляции

CA-NEWS (UZ) - Bloomberg сообщает, что Узбекистан открыл свою экономику, находившуюся в изоляции более двадцати лет, разместив свои еврооблигации для иностранных инвестиций.

14 февраля Узбекистан впервые в своей истории разместил пятилетние евробонды на 500 млн долларов и 10-летние — на 500 млн долларов. Изначально диапазон купонов был определен на уровне 5,625−5,75% и 6%, но из-за высокого спроса процентные ставки снизились.

Снижение было обусловлено колоссальным спросом со стороны покупателей, который в течение предварительных торгов превысил 8,5 млрд долларов при планируемом размещении в 1 млрд долларов.

По мнению экспертов Bloomberg, дальнейшая стоимость евробондов в Узбекистане будет напрямую зависеть также от того, насколько будут прозрачны экономическая и статистическая информации.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров отвечая на вопрос Bloomberg по этому вопросу, отметил: «Вопрос прозрачности статистических данных является новым для нас. МВФ перешел на методы и стандарты Информационной системы распространения информации, и теперь все экономические данные доступны на веб-сайте МВФ. В то же время мы работаем над переводом всей информации на английский в режиме онлайн. Например, информация из Центрального банка, Министерства финансов и других ведущих экономических институтов. У них уже есть некоторая информация на английском языке, но нам нужно улучшить нашу работу в этом направлении».