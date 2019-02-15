62% детей подвергались насилию и дискриминации в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Советник министра образования и науки по вопросам охраны прав детей Раиса Шер на коллегии ведомства озвучила результаты исследования индекса благополучия детей, проведенного в прошлом году по поручению президента. Согласно ему самые низкие индексы в Костанайской, Акмолинской и Алматинской областях, передает NUR.KZ.

По словам Раисы Шер, всплеск унижений и драк школьников, порой со смертельным исходом, наблюдает вся страна. Только в одной Актюбинской области произошло три случая.

«Подобные факты насилия и жестокости есть и в других регионах. Многие из них все еще носят латентный характер, существует практика замалчивания таких случаев. В то время как исследования ЮНИСЕФ показали, что около 62% наших казахстанских детей подвергались насилию и дискриминации», - сообщила она.

Студентки одного из колледжей Шымкента были задержаны за ограбление школьниц. Жестоко избивали ребят их одноклассники в Туркестанской области. В этой же области год назад 17-летний подросток ежедневно вымогал деньги у 20 ребят, один из которых совершил суицид.

В Карагандинской области школьники не поделили место за столиком в пиццерии, устроив драку. С начала этого года имели место случаи с применением холодного оружия.

По ее словам, сегодня на учете состоят свыше 5 тысяч несовершеннолетних. Число преступлений среди подростков увеличилось в Алматы и Астане, Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Актюбинской и Туркестанской областях.

«В 2018 году в отношении детей совершено свыше двух тысяч преступлений. Наблюдается рост в Актюбинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях и городах Шымкент и Астана», - резюмировала спикер.