Большинство разновидностей детского рака можно вылечить, - Международное агентство по изучению рака

CA-NEWS (CA) - Каждый год раком заболевают примерно 215 тысяч детей в возрасте до 15 лет. Еще 85 тысяч случаев онкологии выявляют у подростков от 15 до 19 лет. Эти данные опубликовало Международное агентство по изучению рака, эксперты которого утверждают, что большинство разновидностей детского рака поддается лечению, говорится на сайте ООН.

Авторы нового исследования отмечают, что онкологические заболевания у детей – довольно редкое явление. К тому же в промышленно развитых странах излечиваются более 80 процентов детей, заболевших раком. Но в бедных государствах и государствах со средним уровнем дохода такой счастливый исход отмечается только в 20 процентах случаев. Основная причина - отсутствие необходимой инфраструктуры для ранней и точной диагностики и эффективного лечения. К тому же, по мнению экспертов, в бедных странах, медики не уделяют этой проблеме нужного внимания, полагая, что рак – это проблема взрослых.

Самым распространенным видом рака среди детей до 15 лет является лейкемия. На ее долю приходится почти треть всех случаев детской онкологии. На втором месте - опухоли центральной нервной системы, а на третьем – лимфомы. У детей до пяти лет треть всех случаев рака составляют эмбриональные опухоли. Большинство разновидностей детского рака можно вылечить и страны с любым уровнем дохода могут в этом преуспеть.

В этой связи под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была запущена Глобальная инициатива, призванная к 2030 году обеспечить излечение 80 процентов всех детей с раком. Эта цель почти в два раза превышает нынешние показатели выживаемости детей с онкологией и, если ее выполнить, то в ближайшее десятилетие можно будет спасти более миллиона детей.

В рамках новой инициативы будут приняты меры по обеспечению равного доступа детей к диагностике и лечению, особенно в странах с ограниченными ресурсами.

Рак, как отмечают в ВОЗ, возникает у людей любого возраста и может поражать любую часть организма. Он начинается с генетических изменений в одной клетке, которая затем начинает бесконтрольно размножаться. При многих онкологических заболеваниях это ведет к возникновению новообразования - опухоли. При отсутствии лечения раковая опухоль обычно разрастается, вторгается в другие ткани организма и нередко приводит к смерти.