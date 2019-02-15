В ЮНФПА призывают девочек по всему миру не бояться сказать «нет» раннему браку

CA-NEWS (CA) - Чинару Кожаеву, юную жительницу Грузии, родители пытались отдать замуж в 15 лет. Девочка пожаловалась на них в полицию. Родители обещали не возвращаться к этому вопросу, пока Чинаре не исполнится 18, но через два года вновь повторили свою попытку. Девочка снова попросила защиты властей, которые помогли ей избежать участи миллионов ее ровесниц по всему свету, рассказывает ООН.



Эту историю приводит Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в рамках своей новой кампании по борьбе с ранними браками. Ее старт приурочен к Дню св.Валентина – празднику всех влюбленных. Кампания называется «Нет, не согласна» (I don’t). В ООН призывают девочек по всему миру защищать свои права и отказываться от принудительных ранних браков.

«Я хочу закончить школу, поступить в вуз, чтобы стать полицейским или правозащитником, и только потом выйти замуж», - говорит Чинара. Если бы она вступила в брак в 15 лет, эта мечта вряд ли бы сбылась. А теперь она учится и готовится к поступлению в университет.

Каждая пятая девочка в мире выходит замуж до достижения совершеннолетия. Каждый день десятки тысяч детей становятся невестами. Ранние браки – это разрушительное последствие нищеты и гендерного неравенства, напоминают в ЮНФПА. Многие родители считают, что, выдав своих дочерей замуж, они обеспечат им безбедное существование. Однако на деле, девочки попадают в кабалу, бросают школу и лишаются возможности стать независимыми.

«В городе, где я живу, многих девочек выдают замуж очень рано, - говорит Хаят Отемма из Морокко. – Родители думают, что в противном случае их дочерей ждет неопределенное будущее». Вопреки воле отца, Хаят отказалась от раннего брака. Теперь она работает учительницей и пытается собственным примером развеять мифы, во власти которых пребывают многие семьи в ее городе.

На противоположной стороне планеты, в небольшой мексиканском селении, девочек тоже выдают замуж подростками. «Моя мама вышла замуж ребенком, и меня ждала та же судьба. У нас так принято», - рассказывает Мария, которая набралась смелости и отказалась следовать обычаю. Односельчане отнеслись к «мятежу» неодобрительно. «Из меня сделали изгоя, - говорит Мария. – Но я поступила в колледж и закончила его. Теперь я свободный человек. Все девочки имеют право на свободу».

Еще одна героиня кампании - Джада из США. Родители хотели выдать ее замуж в возрасте 12 лет. Она обратилась за помощью к американской организации, защищающей права иммигрантов. Сегодня Джаде 17 лет. «Я так счастлива, что не вышла тогда замуж, - говорит она. - Я бы не смогла осуществить свою мечту стать танцовщицей».