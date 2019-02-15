Мюнхенская конференция по безопасности. История и участники

CA-NEWS (CA) - 15 февраля 2019 года в Мюнхене откроется ежегодная, 55-я, конференция по безопасности, которая считается одним из основных международных мероприятий в этой области. Ее цель - развитие международного сотрудничества в обеспечении мира, поиск путей невоенного урегулирования конфликтов. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом форуме.

История

Первая конференция в Мюнхене (столица Баварии, Германия) состоялась в 1963 году по инициативе Эвальда фон Кляйста, известного немецкого военного историка и публициста, участника сопротивления нацистскому режиму в Германии. Он руководил организацией форума вплоть до 1998 года. До 1990-х годов встречи проводились в рамках немецкого военно-научного общества "Веркунде" (Wehrkunde). Обсуждались в основном вопросы взаимоотношений между Западной Европой и США, а также взаимодействие стран НАТО, представители которых и были участниками конференций.

После окончания холодной войны к заседаниям подключились делегации европейских стран, не входящих в НАТО, в том числе и России. В настоящее время на конференцию приезжают также представители КНР, Индии, Филиппин, Японии, Сингапура и других стран.

В 1992 году форум получил название "Конференция по проблемам политики безопасности", в 2008 году был переименован в "Конференцию по безопасности" (Munich Security Conference). С 1999 года ее материалы находятся в открытом доступе (раньше были закрыты), с 2001 года - публикуются на официальном сайте конференции. Ежегодно к ее началу выпускается доклад по вопросам безопасности (Munich Security Report).

За всю историю мероприятие отменялось лишь два раза: в 1991 году в связи с войной в Персидском заливе и в 1997 году, когда 75-летний Эвальд фон Кляйст решил отказаться от организации форума (в 1998 году он возглавил форум в последний раз).

В ходе конференции обычно не подписывается никаких документов. Как правило, она проводится в первой половине февраля.

Место проведения

До 1975 года встречи проходили в отеле "Регина". После его закрытия конференция "переехала" в старинный отель "Байришер хоф". В 1992-2000 годах местом проведения форума был отель "Хилтон парк", с 2000 года - вновь "Байришер хоф".

Руководство

После Эвальда фон Кляйста в 1999 году руководство принял Хорст Тельчик, известный германский политик, в прошлом главный советник канцлера ФРГ Гельмута Коля. С 2008 года форум возглавляет Вольфганг Ишингер, бывший политический директор МИД ФРГ и посол ФРГ в США и Великобритании. Консультативным органом конференции является совет наблюдателей, который комплектуется по предложению главы конференции. В настоящее время в него входит председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф, бывший госсекретарь США Джон Керри, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, американский финансист Джордж Сорос (всего 25 человек).

Мероприятия под эгидой Мюнхенской конференции

Под эгидой Мюнхенской конференции проводится ряд специализированных мероприятий, как во время самого форума, так и в качестве самостоятельных конференций. Так, в 2009 году в практику были введены ежегодные выездные заседания, которые проходят в разных странах в более узком составе (в октябре 2010 года - в Москве). Последнее состоялось 31 октября - 1 ноября 2018 года в Минске, обсуждались в том числе вопросы региональной безопасности, ситуация на Украине.

Также с 2009 года на полях конференции в Мюнхене проводится круглый стол молодых лидеров - политиков, парламентариев, журналистов, предпринимателей, представляющих разные страны, в том числе РФ (всего 25 человек). Они отбираются совместно Вольфгангом Ишингером и германским Фондом Кёрбера (поддерживает проекты в сфере искусства, науки, политики). В сентябре 2018 года встреча молодых лидеров прошла в Мадриде.

С 2013 года реализуется программа "молодые посланники", в рамках которой возможность принять участие в конференции предоставляется трем студентам из разных стран, написавшим лучшее эссе на заданную тему (в 2019 году - меры по развитию международного сотрудничества).

С 2015 года в баварском замке Эльмау проводится Мюнхенский стратегический форум (участники - несколько десятков политиков и военных, главным образом из США и Западной Европы).

Кроме того, организуются конференции, посвященные вопросам кибер- и энергетической безопасности, обороны, здравоохранения.

Финансирование

Конференцию и все мероприятия в ее рамках поддерживает ряд спонсоров, включая правительство Германии (ежегодно выделяет €500 тыс.), бундесвер и муниципалитет Мюнхена. При этом каждый спонсорский взнос на должен превышать более чем на 8% бюджет Фонда конференции (зарегистрирован в Мюнхене в 2011 году в качестве организации, ответственной за проведение форума; уставной капитал - €25 тыс.; других финансовых данных в открытом доступе нет).

Награды

В 2005-2008 годах в Мюнхене присуждалась "Медаль мира" (первым в 2005 году ее получил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан). С 2009 года вручается награда за усилия по достижению мира и преодолению конфликтов, учрежденная в честь Эвальда фон Кляйста. В числе ее обладателей бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт и бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 2018 году премию получил американский сенатор Джон Маккейн.

В 2016 и в 2017 годах Мюнхенская конференция заняла первое место среди международных форумов в ежегодном рейтинге "Лучший мозговой центр" (Best Think Tank), который с 2007 года составляет Пенсильванский университет (США).

Предстоящая конференция

Работа форума продлится до 17 февраля. Ожидается, что в Мюнхен приедут свыше 500 человек, в том числе более 35 глав государств и правительств, 80 министров иностранных дел и обороны. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

В числе центральных вопросов, которые будут обсуждаться на конференции, отношения Европы и США в рамках трансатлантического сотрудничества.