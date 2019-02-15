МВД Казахстана намерено ужесточить уголовную ответственность за браконьерство

CA-NEWS (KZ) - В Мажилисе Казахстана 15 февраля на заседании круглого стола рассмотрели проблемные вопросы борьбы с браконьерством, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет административной полиции МВД.

Как отмечалось, по проблемным вопросам борьбы с браконьерством на протяжении последних лет МВД инициирован ряд предложений в законодательство, в том числе по ужесточению уголовной ответственности за незаконную охоту, добычу водных животных, порубку леса, единообразной практики применения норм законодательства о конфискации имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

В частности, в министерство сельского хозяйства внесены предложения:

- о пересмотре организации работы по охране диких животных;

- об оснащении охотинспекторов обмундированием со знаками принадлежности к службе, видеожетонами, а служебного автотранспорта –специальной окраской, световыми, звуковыми сигналами и мобильным видеорегистратором;

- о расширении перечня оснований применения охотинспекторами служебного оружия (согласно законодательству им предоставлено право на вооружение нарезным карабином или короткоствольным нарезным оружием);

- проведения с охотинспекторами занятий на базе правоохранительных органов по основам законодательства по вопросам задержания, досмотра, доставления правонарушителей и других действии, связанных с закреплением вещественных доказательств и составления первичных материалов;

- необходимости пересмотра качества кадрового состава охотинспекторов с выработкой отдельных критерии их поступления на работу.

"В решении имеющихся проблемных вопросов и реализации указанных предложении, МВД оказывается всестороннее содействие Минсельхозу, как уполномоченному государственному органу в области охраны, воспроизводства и использования животного и растительного мира", - резюмировали в ведомстве.

Как отмечалось на заседании, за минувший год полицией выявлено свыше 14 тысяч нарушений природоохранного законодательства. Проведено почти 1,5 тысячи досудебных расследований, из которых направлено в суд около 700 дел. К административной ответственности привлечено свыше 13 тысяч правонарушителей.

Изъято 140 тонн незаконно добытой рыбы, из них 8,7 тонн осетровых пород, более тысячи кубометров незаконно заготовленного леса, 195 плавательных средства, 2800 орудий совершения правонарушения, из них 350 огнестрельного оружия.

По фактам незаконной охоты на сайгаков, приобретения и сбыта их рогов, проведено 77 досудебных расследовании. По приговорам судов осуждены 49 человек, изъято почти 500 штук рогов и 313 туш сайгаков.

"Как показывают результаты расследований, в большинстве случаях охотинспекторами некачественно закрепляются доказательства после обнаружения факта браконьерства, зачастую не производится видеофиксация незаконных действий браконьеров, имеющих в дальнейшем большое доказательственное значение при расследовании и доказывании вины подозреваемых", - отметили в КАП.

Между тем все эти обстоятельства по сбору доказательств, изобличающих браконьеров, напрямую влияют на дальнейшую перспективу уголовного дела, так как согласно нормам уголовного процесса, любые сомнения трактуются в пользу подозреваемого.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий за приобретение или сбыт рогов сайгаков задержано 40 лиц, изъято более 3 тысяч штук рогов (за последние 5 лет изъято, в том числе по фактам незаконного приобретения или скупки почти 7 тысяч штук рогов сайгаков).

"К примеру, в Западно-Казахстанской области выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшаяся отстрелом сайгаков, реализацией их рогов. Группу возглавлял старший инспектор РГП "Охотзоопром" Министерства сельского хозяйства. Возбуждены уголовные дела по 30 эпизодам. В результате преступных действий, членами ОПГ незаконно отстреляно 492 сайгака, у них изъято около 300 штук рогов, причиненный государству ущерб составил 745 млн.тенге. Судом лица осуждены к различным реальным срокам лишения свободы", - рассказали в полиции.

Аналогичная группа из 4-х человек, занимавшаяся приемом и сбытом мяса сайгаков задержана в Кызылординской области, все они признаны виновными и осуждены, с возмещением государству причиненного ущерба.

В прошлом году за незаконный отстрел сайгаков и заготовку их рогов с использованием служебных автомашин, осуждены шесть инспекторов госучреждения "Иргиз-Торгайский государственный природный резерват".