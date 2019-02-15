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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МВД Таджикистана разъяснил, почему ОМОН штурмовал худжандскую колонию

CA-NEWS (TJ) -  Бунтовавшие заключенные, которые отбывали наказание за причастность к терроризму и экстремизму, взяли в заложники семерых сотрудников колонии, сообщил 14 февраля на пресс-конференции глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода.

По его словам, прикрываясь заложниками, они начали предъявлять властям различные ультиматумы. При этом министр не сообщил, какие именно требования предъявили тогда бунтующие, отмечает "Азия-Плюс".

«Для освобождения людей был задействован спецназ, к сожалению, двоих не удалось спасти, их убили, пятерых заложников спасли», - заявил министр.

Напомним, ранее на пресс-конференции начальник главного Управления по борьбе с коррупцией антикоррупционного ведомства Таджикистана Мухаммадсаид Файзуллозода сообщил, что некоторые сотрудники Худжандской колонии №3/3, в которой ночью 8 ноября прошлого года произошел бунт, совершали коррупционные преступления в отношении осужденных.

Какие именно действия коррупционного характера происходили между сотрудниками и осужденными он не сообщил.

По официальным данным, в бунте в худжандской колонии погиб 21 заключенный: они были осуждены в основном за терроризм, и 2 сотрудника колонии.

Расследованием бунта в худжандской колонии занимается специальная группа Генеральной прокуратуры Таджикистана.

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