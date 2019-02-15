Один из лидеров таджикской оппозиции вернулся на родину и сдался властям

CA-NEWS (TJ) - МВД Таджикистана 15 февраля сообщило в специальном заявлении о том, что Шарофидин Гадоев, заместитель председателя Национального альянса Таджикистана – коалиции таджикских оппозиционных сил, который проживал в Голландии, утром 15 февраля добровольно вернулся на Родину рейсом Москва – Душанбе и сдался органам в ОМВД Душанбинского аэропорта.

МВД сообщает, что Гадоев, который с 2012 года находился в розыске по обвинению в контрабанде и подделке документов по приезду в Душанбе заявил, что искренне раскаивается в своих действиях.

Гадоев, бывший бизнес-партнер Умарали Кувватова, основателя запрещенного в Таджикистане «Группы 24», покинул Таджикистан вместе с Кувватовым в 2012 году. В прошлом году он основал Движение за реформ и развитие Таджикистана, которое присоединился в Национальному альянсу под руководством Мухиддина Кабири (председатель Партии исламского возрождения Таджикистана - ПИВТ), пишет сайт Ахбор.

В специальном заявлении, опубликованном 15 февраля на сайте МВД Таджикистана говорится:

Сегодня, 15 февраля 2019 года, в 07:00, Гадоев Шарофиддин Мирзоалиевич, 19.05.1985 г.р, уроженец Фархорского района Хатлонской области, который временно проживал в городе Эйндховен Королевства Голландии, добровольно явился в ОМДВ Душанбинского аэропорта и заявил, что "я искренне раскаиваюсь в своих действиях и добровольно вернулся на родину рейсом Москва – Душанбе. Пусть совершенным мною действиям дадут юридическую оценку согласно законодательству Республики Таджикистан.

Он также заявил, что пусть ин другие лица, которые находятся в розыске, возвратятся с целью развития Родины.

Гадоев Ш.М. с2012 года находился в розыске по статьям 289, часть 1 (контрабанда) и 340, часть 2 (подделка документов) УК РТ.

Шарофиддину Гадоеву 33 года. Он до 2012 года работал вместе с бизнесменом Умарали Кувватовым. В 2012 году они вместе покинули Таджикистан и создали «Группу 24», ныне запрещенную в Таджикистане.

Умарали Кувватов погиб в марте 2015 года в результате вооруженного покушения в городе Стамбул, Турция.

После смерти Кувватова Гадоев взял на себя руководство «Группы 24», но был смещен в августе 2015 года.

После этого он одно время присоединился к Конгрессу конструктивных сил Таджикистана, которого покинул в 2017 году. В 2018 году Гадоев создал Движение за реформ и развитие Таджикистана, которое в сентябре тоже года стал одним из учредителей Национального альянса – коалиции таджикских оппозиционных сил.

В начале февраля, всего за несколько дней до сообщения МВД о его возвращении, Гадоев опубликовал видео, где раскритиковал намерение властей Таджикистана сделать платным основные автотрассы страны, отмечает издание Ахбор.