Министр здравоохранения Казахстана рассказал, врачи какого профиля получают самую высокую зарплату

CA-NEWS (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал, врачи какого профиля имеют наибольшую заработную плату в Казахстане, передаёт BNews.kz.

«Мы в конце прошлого года провели детальный, тщательный анализ практически со всех госорганизациях собрали данные - кто сколько получает, фактически уже на руки. Видим, что средняя фактическая зарплата врача составил 142 тысячи в 2018 году. Ежегодно видится небольшая динамика как по врачам, так и по медсёстрам. Мы провели даже анализ в разрезе специальностей, видим, что наибольшая сегодня зарплата у врачей ПМСП (Первичная медико-санитарная помощь), чего мы и добивались, и будем добиваться», - рассказал Елжан Биртанов в ходе заседания коллегии Минздрава.

По данным министерства, врачи первичной медико-санитарной помощи должны играть наиболее активную роль в системе здравоохранения.

«Мы считаем, что работники ПМСП должны получать самую большую зарплату, и их роль должна быть наиболее активной в системе здравоохранения», - сказал министр.

Кроме того, он заявил о необходимости обратить внимание руководства клиник и экономического блока в части превышения зарплаты врачей.

«Я думаю, есть небольшие резервы для нас. Почему мы говорим об оптимизации, особенно стационаров? Мы говорим о том, что у нас коек достаточно, но слишком много больниц. И оптимизация именно больниц позволит нам существенные средства административных затрат высвободить», - добавил Биртанов.