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  16 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане зарегистрировано более одной тысячи детей больных раком

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане зарегистрировано более одной тысячи детей больных раком. Об этом в интервью АП сообщила заведующая отделением детской онкологии республиканского научного онкологического центра Мохира Умарова.

Ежегодно в детскую онкологию в Душанбе обращаются около 200-250 больных, это первичное обращение. "К сожалению, количество детей с онкологическими заболеваниями имеет тенденцию к росту не только в Таджикистане, но и во всём мире", - отметила Умарова.

Рак является одной из ведущих причин смертности детей и подростков во всем мире и ежегодно диагностируется у примерно 300 000 детей в возрасте от рождения до 19 лет. (Данные ВОЗ, 2018 год).

Очень много факторов могут повлиять на развитие этой болезни - нездоровое питание родителей, радиация, различные вирусы, но главными причинами являются наследственность и родственные браки. "Каждый третий-четвертый ребёнок, который к нам поступает, появился на свет в близкородственном браке. Иногда, рак у ребенка начинает развиваться еще когда он находится в утробе матери", - рассказала специалист.

При начальных стадиях процент выздоровления намного выше, при третьей и четвёртой стадиях спасти ребёнка удаётся немалыми усилиями. Но, несмотря на это, около 90 % детей, которые проходят лечение в онкоцетре в Душанбе, выздоравливают.

Если в странах с высоким уровнем дохода от рака излечиваются более 80% детей, то в странах с низким и средним уровнями дохода излечение наступает только в 20% случаев. (Данные ВОЗ, 2018 год).

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