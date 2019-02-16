Трое мужчин получили ожоги из-за взрыва воздушных шаров в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 15 февраля в милицию поступило сообщение о том, что в Яшнабадском районе Ташкента рядом с родильным комплексом № 6 в автомобиле лопнули шары, заполненные природным газом. В результате чего 3 человека получили ожоги и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

В ходе выяснения причин случившегося было установлено, что в салоне машины находилось 20 шаров, заполненных газом. При этом находившиеся в салоне трое молодых людей курили в автомобиле. В результате воспламенения они получили ожоги рук и лица.

Ведомство просит граждан приобретать «воздушные» шары, наполненные именно гелием. Другой «легкий» газ может легко воспламениться и стать причиной пожара. Не стоит курить сигареты рядом с воздушными шарами, отметили в пресс-службе.