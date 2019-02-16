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  16 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жителям Таджикистана разрешат добывать золото

CA-NEWS (TJ) -  Власти Таджикистана разрешат старательскую деятельность физических лиц, которые смогут добывать золото и другие драгоценные металлы. Об этом , как передает ТАСС, сообщил 15 февраля министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода.

"Проект [постановления] в ближайшие дни будет представлен на рассмотрение правительства и принят в ходе очередного заседания", - цитирует чиновника агентство Asia-Plus. По его словам, в настоящее время документ находится на рассмотрении других министерств и ведомств.

Согласно постановлению, каждый гражданин страны, получивший разрешение минфина, сможет заниматься поиском и добычей драгметаллов. Сдавать их можно будет государственным финансовым структурам по цене, которую определит министерство.

В настоящий момент в Таджикистане добывать драгметаллы могут только зарегистрированные компании. Старатели предварительно зачисляются в их штат и обязуются сдавать "работодателю" по установленной им цене все, что будет намыто.

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