Объем внешнего долга Таджикистана превысил 38% ВВП

CA-NEWS (TJ) - Объем внешнего долга Таджикистана превысил $ 2,9 млрд, что соотвествует 38,9% ВВП республики за 2018 год. Об этом 15 февраля сообщил министр финансов Файзиддин Каххорзода, сообщили местные СМИ.



Внутренний долг достиг 6,8 млрд сомони (около $ 722 млн), что составляет 9,9% ВВП. Таким образом, госдолг Таджикистана превысил $ 3,6 млрд, составив 48,8% ВВП.

Каххорзода отметил, что на обслуживание внешнего долга в прошлом году ушло $ 224 млн. При этом правительство Таджикистана планирует в течение года привлечь внешние заимствования в размере $ 235 млн, а в прогнозе показателей на 2020−2021 годы говорится о займе $ 714 млн. Таким образом, к концу 2020 года внешний долг составит $ 3 млрд 327 млн, а по итогам 2021 года — $ 3 млрд 441 млн.

Основным кредитором Таджикистана является китайский «Эксимбанк», которому республика задолжала свыше $ 1,2 млрд. Также большие долги имеются перед Всемирным банком, Азиатским банком развития и Исламским банком развития. Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют $ 500 млн.

Средняя заработная плата в Таджикистане чуть более 1,2 тыс. сомони ($ 127). Размер минимальной зарплаты — 400 сомони ($ 42).



