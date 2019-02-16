Новый хоким Самаркандской области рассказал о коррупции в строительном секторе

CA-NEWS (UZ) - Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов ознакомил общественность с отчетом рабочей группы Генеральной прокуратуры о выявленных нарушениях в сфере строительства в городе, сообщала Газета.uz, ссылаясь на «Самаркандский вестник».

Установлено, что на 141 объектах Самарканда нарушены процедуры выделения земельных участков, технологии и порядок организации строительных работ.

«Тайные соглашения в сфере строительства, фальсификация документов и закрытость тендерных торгов привели к нарушениям законодательства в этой сфере и коррупции. Особенно пострадали некоторые объекты культурного наследия в исторической части города. Это стало причиной возражения ЮНЕСКО», — отметил хоким.

По его словам, впредь в области все строительные работы будут проводиться открыто. При строительстве объектов будут учтены мнения общественности, не будут допущены «личные интересы застройщиков, исполнительной власти и посредников-мошенников». Депутатам, журналистам и ученой группе будут представлены планы о строительстве новых объектов.

«В некоторых махаллях много старых домов, в некоторых нет канализации, дома находятся на тех дорогах, куда может хлынуть сель. Естественно, в таких местах будут проведены плановые строительные работы. Но при любых обстоятельствах памятники и здания будут под защитой», — заявил Эркинжон Турдимов.

Напомним, что в Узбекистане в закрытом режиме проходит суд над бывшим хокимом Самаркандской области Туробжоном Джураевым, в сейфе которого было обнаружено почти $2 млн. наличными.