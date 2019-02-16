В Баварии стартовала Мюнхенская конференция по безопасности-2019

CA-NEWS (CA) - Вопрос создания эффективного контроля над вооружениями, кризис вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), расходы на оборону и сотрудничество в военной сфере в свете Brexit стали главными темами первого дня 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Сотни политиков, военных и экспертов, десятки глав государств и правительств собрались в гостинице "Баварский двор", чтобы обсудить, куда движется мир и как реагировать на новые вызовы, сообщает Deutsche Welle.

Возвращение холодной войны и сдерживания России

В первый день Мюнхенской конференции наиболее резкие заявления прозвучали из уст главы британского МИДа Гэвина Уильямсона, который вместе со своей немецкой коллегой Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступил на открытии.

"Россия остается угрозой для нашей безопасности", - сказал Уильямсон, упомянув нарушение ДРСМД, инцидент в Керченском проливе, российские кибератаки, отравление Скрипаля, "ЧВК Вагнера". Уильямсон отметил, что ответом будет сдерживание - термин времен холодной войны. В качестве примера такого сдерживания он назвал готовящиеся учения девяти стран НАТО в Балтийском море. Хотя при этом Уильямсон подчеркнул, что двери для диалога с Москвой открыты.

В издаваемой Мюнхенской конференцией газете The Security Times из заголовков экспертных эссе со словами "холодная война" исчез знак вопроса. На первых 12 страницах нынешнего выпуска газеты Россия упоминалась почти в каждой статье - от тезисов главы немецкого МИДа Хайко Маса (Haiko Maas), безуспешно пытавшегося недавно быть посредником между Москвой и Вашингтоном в вопросе ДРСМД, - до американского аналитика Роберта Кагана, который размышляет об угрозе авторитаризма для либеральной западной модели государственного устройства.

Что больше всего беспокоит Европу

Хозяин форума, бывший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) выступил на открытии, надев поверх костюма синюю толстовку с флагом Европейского Союза - кольцом из 12 звезд. Это и намек на предстоящий в конце марта "Брекзит" - выход Великобритании из ЕС; и желание привлечь внимание к тому, что Европа должна готовиться к новой эпохе соперничества супердержав - США, КНР и РФ, о чем написано в докладе Мюнхенской конференции. Пока ЕС к этому плохо готов, считает Ишингер.

На фоне приближающегося "Брекзита" министры обороны Германии и Великобритании демонстрировали сплоченность и обещали продолжить военное сотрудничество в рамках НАТО. Британия - ядерная держава, и ее выход из ЕС серьезно ослабляет военный потенциал организации.

Но больше всего участников Мюнхенской конференции беспокоит будущее отношений с США. Это связано с тем, что президент Дональд Трамп в начале своего правления поставил под сомнение не только эффективность альянса, но и его суть - коллективную безопасность. Глава Белого дома намекал, что США могут и не защитить партнеров по НАТО, если те не будут тратить больше денег на оборону. В ответ на неоднократную критику из Вашингтона министр обороны ФРГ фон дер Ляйен отметила, что Трамп прав, и что Германия привержена своим обязательствам в рамках НАТО - довести траты на оборону до двух процентов ВВП. В 2019 году этот показатель составит 1,31 процента.

Могут ли США выйти из НАТО?

Похоже, Европа до сих пор не может поверить, что сложившийся после Второй мировой войны трансатлантический альянс дал трещины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Мюнхене пытался успокоить участников форума. "Каждый раз, когда я говорю с президентом Трампом, он уверяет меня, что любит НАТО", - сказал Столтенберг, вызвав смех в зале. Успокаивал европейцев и американский сенатор-республиканец, сторонник Трампа Линдси Грэм. По его словам, для Трампа главное - "справедливое распределение ноши" между странами НАТО, не более.

По данным американской прессы, Трамп в частных беседах неоднократно говорил, что хотел бы выхода Соединенных Штатов из НАТО. На этом фоне Палата представителей США в конце января приняла законопроект в поддержку НАТО, который блокирует финансирование возможного выхода из альянса. А сам Линдси Грэм на днях выступил одним из инициаторов законопроекта о новых санкциях против России, один из пунктов которого запрещает президенту США принимать решение о выходе из НАТО без согласия Сената. Отвечая на вопрос корреспондента DW в Мюнхене, подпишет ли Трамп этот законопроект, Грэм ответил: "Надеюсь".