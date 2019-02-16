Казахстан выдвинет свою кандидатуру на позицию председателя группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

CA-NEWS (KZ) - Группу не имеющих выхода к морю развивающихся стран намерен возглавить Казахстан, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В текущем году завершается председательство Парагвая в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и очередность переходит к Азиатско-Тихоокеанскому региону. В этой связи, как самая крупная страна, не имеющая выхода к морю, учитывая достигнутые результаты в сфере транспорта и цель вхождения в число 30 развитых стран мира до 2050 года, Казахстан заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на позицию председателя Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на период 2020-2021 годов», – сообщили в МИИР.

Заявление было сделано в Бангкоке на заседании в рамках Евроазиатского регионального среднесрочного обзора Венской программы действий на 2014-2024 годы для стран, не имеющих выхода к морю. Встреча проходила 11-13 февраля. Основными вопросами на повестке дня были политика в области транзита, развитие и обслуживание инфраструктуры, международная торговля и содействие торговле, региональная интеграция и сотрудничество, структурная экономическая трансформация и способы реализации целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

«Казахстан является первой страной, где в 2003 году была проведена конференция, в ходе которой были приняты Алматинская декларация и план действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2004-2014 годы. Председательство Казахстана в программе будет способствовать повышению взаимосвязанности, содействию международной торговле, устранению административных барьеров в регионе и улучшению имиджа Казахстана на международной арене», – говорится в сообщении.

Заявление Казахстана будет рассматриваться в декабре секретариатом ООН в Нью-Йорке.