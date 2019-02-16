Экономический рост Монголии в 2018 году составил 6,9%

CA-NEWS (MNG) - Статистическое управление Монголии заявило в пятницу, что в 2018 году экономика Монголии выросла на 6,9 процента, опередив ожидания. В прошлом году рост экономики страны составил 5,3 процента, сообщает ARD.



Увеличение доходов от внешней торговли, особенно за счет таких ресурсов, как уголь и медь, способствовало экономическому росту, превысившему прогноз Азиатского банка развития в 6,3 процента.

«Увеличение доходов от экспорта минеральных ресурсов из-за более высоких цен на сырьевые товары и повышения внутреннего спроса помогло экономике Монголии работать лучше, чем ожидалось», - сказала Лакшми Боожоо, директор независимого аналитического Центра исследований экономической политики и конкурентоспособности в Монголии.

Уголь и медь обеспечивают почти 70 процентов общих экспортных доходов Монголии. Большая часть добываемой продукции продается в соседний Китай. Общий товарооборот Монголии в прошлом году вырос на 22,3 процента, составив 12,9 миллиарда долларов, при экспорте в 7 миллиардов долларов и импорте в 5,9 миллиарда долларов.

Темпы роста в 2017 году были пересмотрены по сравнению с предыдущими 5,1%.

После резкого роста экономики в 2011–2013 годах, вызванного бумом в горнодобывающей промышленности, темпы роста экономики Монголии в 2016 году упали до 1,2 процента. Это было связано с падением иностранных инвестиций и цен на сырьевые товары.

Страна в 2017 году была вынуждена обратиться к Международному валютному фонду за помощью на фоне значительного государственного долга и обвала курса тугрика. Обе стороны согласились на трехлетнюю программу реструктуризации, которая обязывала правительство сократить расходы и провести финансовые реформы.

В прошлом году МВФ предупредил, что, хотя Монголия восстанавливается быстрее, чем ожидалось, она остается в значительной степени в долгах и все еще уязвима для колебаний цен на сырьевые товары. Ей необходимо сохранять приверженность структурной реформе.