ЕС изучает вопрос присоединения Таджикистана к программе ВСП+

CA-NEWS (TJ) - В ответ на просьбу правительства Таджикистана подготовить возможное присоединение страны к "Программе Европейского Союза (ЕС) по особому стимулированию устойчивого развития ("ВСП+")», ЕС направил 11-13 февраля 2019 года из Брюсселя в Душанбе совместную техническую делегацию, сообщает "Азия-Плюс".



В состав делегации вошли сотрудники Генерального Директората по торговле и Европейской внешнеполитической службы Еврокомиссии.

Целью этой миссии было участие в первоначальных переговорах с соответствующими государственными органами правительства Таджикистана о порядке присоединения и конкретных выгодах программы "ВСП +" для Таджикистана.

"ВСП+" - это программа в рамках "Всеобщей системы преференций ЕС ("ВСП")" для стран с доходами ниже среднего уровня. Она предоставляет дополнительные торговые стимулы для стран-партнеров в целях поддержки эффективной реализации основных международных конвенций в таких областях, как защита окружающей среды, надлежащее управление, охрана труда и права человека.

Важными темами обсуждений были сельское хозяйство, изменение климата, вода и энергетика, а также устойчивое развитие, содействие экспорту, таможенные тарифы и верховенство права.

Подготовительную стадию до момента подачи заявки о присоединении к "ВСП +" следует рассматривать в контексте дальнейшего укрепления отношений между ЕС и Таджикистаном. Успешная заявка на "ВСП+" приведет к нулевому тарифу для таджикского экспорта в ЕС на более чем 6600 товаров.