Новый посол Австралии в Монголии вручил верительные грамоты

CA-NEWS (MNG) - Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Австралии в Монголии, Дэвид Восен вручил сегодня свои верительные грамоты Президенту Монголии Х.Баттулге, сообщает Montsame.



В связи с этим, Президент Х. Баттулга принял посла и обсудил вопросы, касающиеся двусторонних отношений. В начале встречи глава монгольского государства поздравил посла Восена с назначением, подчеркнув при этом активное развитие сотрудничества между Монголией и Австралией на всех уровнях, несмотря на географическую удаленность. Ввиду этого Президент Х.Баттулга выразил уверенность в том, что посол приложит усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества во всех областях.

Посол Дэвид Восен поблагодарил Президента Монголии за принятие его верительных грамот и предоставление возможности обменяться с ним мнениями. Он выразил готовность поддерживать интересы Монголии и тесно сотрудничать с ней, выразив при этом свою приверженность интересам Австралии.

В ходе встречи Президент Х. Баттулга и посол Дэвид Восен обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере торговли, бизнеса, горнодобывающей промышленности, образования, а также в области возобновляемых источников энергии.

В завершение встречи глава государства выразил готовность выделить время для встречи с послом и обсудить с ним вопросы, касающиеся двустороннего взаимодействия, и пожелал успехов в его работе.