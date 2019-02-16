Президент Туркменистана стихами призвал не подстрекать людей к драке

CA-NEWS (TM) - Во время встречи с представителями общественно-политических организаций и сферы культуры президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство деятельностью общественных организаций в защите семей и семейных отношений и декламировал стихи. Мероприятие состоялось 14 февраля в столичном Центре общественных организаций, сообщает госинформагентство ТДХ.

Значимую роль в этом президент отвел молодежи, которую «при переходе страны к рыночным отношениям необходимо масштабно привлекать к предпринимательской деятельности».

«Гурбангулы Бердымухамедов посоветовал им проявлять высокую активность в защите семьи и обеспечении семейных отношений, неразрывной связи поколений, решении вопросов общественной жизни. Однако, сожалению, в их решении общественные организации пока недостаточно активны», – передает ТДХ.

Согласно сообщению издания, президент неоднократно цитировал стихи, в том числе из «Türkmeniň» Махтумкули Фраги, эпоса «Гёроглы» и произведений Курбанназара Эзизова.

Практически все стихи были посвящены единению нации и приверженности единому курсу, избранному народом:

Если что народ решил,

То и ты будь вместе с ним!

Если двое подерутся, драке разрастись не дай,

Ни того и ни другого к худшему не подстрекай!

Единой семьей живут племена,

Для тоя расстелена скатерть одна,

Высокая доля Отчизне дана,

И тает гранит пред войсками туркмен.

Даже если с нами случится беда,

Лишь бы Родина вечной была.

Пред отцом и матерью,

И Отчизной родной

Преклоняю колени:

И не нужно мне доли иной.