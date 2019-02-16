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  16 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ахале открылся новый комплекс водоочистительных сооружений

CA-NEWS (TM) -  15 февраля в районе Каахка Ахалского региона Туркменистана был сдан в эксплуатацию комплекс водоочистительных сооружений мощностью 30 тысяч кубических метров, которые обеспечат питьевой водой сотни семей в близлежащей местности, сообщает orient.

Новый объект стал счастью реализации взятого на правительственном уровне курса на улучшение водоснабжения регионов Туркменистана, предусматривающий широкое применение водосберегающих технологий. В целях выполнения данных задач в начале 2019 года в стране был создан Государственный комитет водного хозяйства.

Комплекс отличается применением наиболее передовых технологий, предусматривает специальную лабораторию для контроля качества воды и по всем характеристикам не уступает аналогичным объектам, обеспечивающим водой крупные города страны. Здесь будут трудоустроены около двухсот человек.

В церемонии открытия комплекса принял участие депутат парламента Туркменистана от округа Сердар Бердымухамедов, с началом политической карьеры которого в районах региона были введены в эксплуатацию важные социальные объекты, дан старт строительству двух текстильных предприятий.

В рамках торжественных мероприятий по случаю ввода в эксплуатацию водоочистительного комплекса в селе Гарахан Каахкинского района состоялась закладка фундамента школы, в которой смогут получать образование до 400 учеников. Проектом предусмотрено оснастить ее высокотехнологичным современным оборудованием.

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