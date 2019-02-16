Казахстанским студентам могут начать выплачивать стипендии независимо от оценок

CA-NEWS (KZ) - Министерство образования и науки решило проверить все ли стипендии доходят до студентов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Об этом заявил Министр образования и науки на коллегии Министерства. Обсуждался вопрос о том, что в стране неправильно выставляются оценки, слишком много "хорошистов" и "отличников", и это связано с получением стипендий. Вопрос был поднят университетами, входящими в Лигу академической честности. Их предложение состоит в том, чтобы стипендии выплачивались всем вне зависимости от оценок. Сегодня в случае получения тройки студент-грантник лишается стипендии.

"Мы в целом считаем идею разумной, если это поможет сократить коррупцию. Давайте обсуждать. Но, сначала я поручил Комитету контроля в сфере образования и науки и Службе внутреннего аудита проверить все ВУЗы на предмет доведения стипендиальных денег до каждого студента. Кстати, для этого требуется решение Коллегии", - сказал министр образования и науки Ерлан Сагадиев.