Сексуальное насилие в Южном Судане приобрело масштабы эпидемии, - ООН

CA-NEWS (CA) - В Южном Судане в атмосфере полной безнаказанности совершаются сексуальные надругательства над женщинами и детьми, в том числе массовые изнасилования. В период с сентября по декабрь 2018 года жертвами таких преступлений стали 175 человек, в их числе – восьмилетняя девочка, беременные и кормящие грудью женщины. Многие пострадавшие подверглись групповым изнасилованиям, говорится на сайте ООН.

Все эти зверства, по данным ООН, происходят в богатом нефтью штате Юнити Южного Судана. Эксперты призывают расследовать сообщения о таких преступлениях и привлечь виновных к ответственности.

«Почти 90 процентов пострадавших женщин и девочек подверглись групповому изнасилованию. Над ними издевались в течение нескольких часов. Среди жертв были беременные женщины и кормящие матери. Так, 17 декабря в деревне Ланг в графстве Кох бандиты изнасиловали пять женщин, четыре из которых были беременны, одна из них была на девятом месяце», - говорится в заявлении Управления Верховного комиссара по правам человека и Миссии ООН в Южном Судане, где шестой год длится вооруженный конфликт.

Правозащитники сообщают, что среди жертв сексуальных надругательств - восьмилетняя девочка. Эксперты опасаются, что число нападений гораздо больше, чем зарегистрировано. «Очевидно, что это не полная картина, но эксперты нашли 175 женщин и девочек, которые были изнасилованы, многие подверглись групповому изнасилованию, а также другим формам сексуального надругательства или физического насилия. Среди изнасилованных - 49 детей», - заявил сегодня на брифинге в Женеве представитель Управления ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Ссылаясь на показания жертв, Руперт Колвилл сообщил, что многих женщин насиловали не один раз – это случалось, когда они выходили за дровами, за водой или за едой. Женщины нигде не чувствуют себя в безопасности. «Нас могут изнасиловать, если мы идем по главной дороге, нас могут изнасиловать, если мы пробираемся через заросли, это может случиться везде», - рассказала одна из пострадавших, которая несколько раз подверглась сексуальным надругательствам.

В новом докладе ООН отмечается, что после подписания мирного соглашения в сентябре 2018 года масштабы нападений на гражданских лиц значительно сократились, однако в штате Юнити сексуальное насилие продолжается. Одна из причин заключается в том, что в этом районе бесчинствуют вооруженные бойцы, которые пока не реинтегрированы в национальную армию, как это было предусмотрено мирным соглашением.

Сообщается, что большинство нападений совершаются молодежными ополченческими формированиями, отрядами Народно-освободительной армии Судана, а также Народных сил обороны Южного Судана. «В этом районе есть три основные группы, которые участвуют в этих изнасилованиях, в их числе национальные правительственные силы», - сказал Руперт Колвилл.

Он подчеркнул, что сексуальное насилие совершается в атмосфере полной безнаказанности, которая привела к тому, что такие преступления приобрели «масштабы эпидемии». Представитель ООН добавил, что многие офицеры и командиры, которые должны понести наказание, были повышены в должностях и продолжают руководить теми же отрядами, бойцы которых причастны к нападениям на женщин.

ООН прилагает все усилия для того, чтобы покончить с такими зверствами. Недавно в городе Бентиу - столице штата Юнити - были открыты мобильные суды для расследования случаев сексуального насилия и оказания защиты жертвам.

Напомним, что конфликт в Южном Судане возник вскоре после получения страной независимости от Судана в июле 2011 года. В декабре 2013 противостояние между президентом страны Сальвой Кииром и бывшим вице-президентом Риеком Машаром вылилось в межэтнические столкновения, которые привели к гибели тысяч людей. Сотни тысяч человек покинули свои дома, спасаясь от насилия. В августе 2015 года президент и лидер оппозиции подписали соглашение о мире, однако в стране продолжались вооруженные действия. 12 сентября 2018 года в столице Эфиопии Аддис-Абебе был подписан новый мирный договор между сторонами конфликта в Южном Судане.

В ООН неоднократно призывали расследовать все случаи грубых нарушений прав человека и привлечь виновных к ответственности.