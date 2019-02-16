Инвалиды и пожилые больше других страдают в результате природных катастроф, - ООН

CA-NEWS (CA) - Ежегодно 350 миллионов человек в той или иной мере страдают в результате землетрясений, наводнений, цунами, ураганов и других стихийных бедствий. Основные жертвы природных катастроф - инвалиды и пожилые люди. У многих из них нет сил, средств и возможностей для того, чтобы оперативно эвакуироваться из зоны бедствия, говорится на сайте ООН.



Это один из вопросов, который на этой неделе обсуждался на 57-й сессии Комиссии ООН по социальному развитию. Эксперты подчеркнули, что последствия природных катастроф неодинаковы для всех. Инвалиды, например, в два-четыре раза чаще других получают травмы или погибают в случае стихийного бедствия. А сегодня в мире - около миллиарда людей с ограниченными возможностями.

Обращаясь к участникам заседания, президент частного фонда «AARP» Лиза Марш Райерсон напомнила о последствиях урагана «Катрина», обрушившегося на южные штаты США в 2005 году. Тогда стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям в Новом Орлеане и унесло жизни 1800 человек. Она подчеркнула, что три четверти погибших – люди старше 60 лет.

Представители правительств, неправительственных организаций и частного сектора считают, что особые потребности инвалидов и пожилых людей должны учитываться в официальных планах по эвакуации и оказанию первой помощи в случае стихийных бедствий. Модератором на этом заседании выступила Шарлотта Маклейн-Нхлапо, советник Всемирного банка.

Комиссия по социальному развитию является органом Экономического и Социального Совета. Она состоит из 46 государств-членов ООН, избираемых на ротационной основе. Комиссия занимается разработкой общесистемной социальной политики и ее приоритетов. На этой сессии, которая продлится до 21 февраля, члены Комиссии обсудят положение молодежи, инвалидов, пожилых людей и социальное развитие в мире в целом.