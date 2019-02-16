В Узбекистан привезена копия одной из древнейших рукописей мира

CA-NEWS (UZ) - Копия одной из древнейших рукописей мира – «Куллиёт», переписанной в 1526 году крупным представителем Гератской школы каллиграфии Али Хижрони, содержащей произведения Алишера Навои, привезена в Узбекистан. Об этом сообщает агентство УзА.

Как заявил директор Центра по исследованию культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом при Кабинете Министров, доктор философских наук Роик Баходиров, до настоящего времени в Узбекистане проведены определенные научные исследования.

Было выявлено более 3,1 тыс. культурных ценностей, относящихся к Узбекистану. Среди них – рукописи, миниатюры, украшения, картины, старинные предметы, музыкальные инструменты и фотоснимки.

«Мы обратились к партнерским организациям и учреждениям с тем, чтобы они внесли предложения о культурных ценностях, которые в первую очередь должны быть привезены в страну. В соответствии с нашим обращением Академией наук, Центром исламской цивилизации, Международным научно-исследовательским центром Имама Бухари и другими учреждениями были предложены 194 рукописи, 11 миниатюр и 46 предметов старины», - говорит директор Центра.

Эти предложения были изучены центром, особое внимание уделялось данным о рукописях произведений Имама Бухари, Имама Термизи, Абу Райхана Беруни, Абу Али ибн Сино, копии некоторых их них были возвращены.

Были получены цветные электронные копии произведения Имама Бухари «Ал-жомиъ ас-сахих», хранящегося в «Дор ал-махтутот ва ал-васик» – Доме рукописей и документов Султаната Оман.

Из Национальной библиотеки Франции была получена цветная электронная копия переписанной в 1526 году крупным представителем Гератской школы каллиграфии Али Хижрони рукописи «Куллиёт», содержащей произведения Алишера Навои.

Вместе с тем в реестр центра внесены цветные электронные копии рукописных произведений Алишера Навои, хранящихся в данной библиотеке, – «Собрание избранных», «Чудеса детства», «Смятение праведных», «Фархад и Ширин», «Сборный диван».

До настоящего времени удалось привезти копии рукописных произведений без расходования средств центра. Цветные электронные копии произведений предоставлены учреждениям, ведущим научные исследования, на безвозмездной основе.