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  17 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мигрант из Узбекистана упал с 10 этажа в Петербурге и остался жив

CA-NEWS (UZ) -  Гражданин Узбекистана упал с 10 этажа строительной площадки в Петербурге вчера, 15 февраля. Он попал в реанимацию, сообщили местные СМИ.

Сообщается, что пострадавший выжил после падения с высотки. Он был госпитализирован с травмой головы, грудной клетки, живота, таза. У него выявили закрытый перелом позвонков и закрытую черепно-мозговую травму.

Проводится проверка.

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