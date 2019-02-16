Мигрант из Узбекистана упал с 10 этажа в Петербурге и остался жив

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Узбекистана упал с 10 этажа строительной площадки в Петербурге вчера, 15 февраля. Он попал в реанимацию, сообщили местные СМИ.



Сообщается, что пострадавший выжил после падения с высотки. Он был госпитализирован с травмой головы, грудной клетки, живота, таза. У него выявили закрытый перелом позвонков и закрытую черепно-мозговую травму.

Проводится проверка.