В Петербурге обрушились перекрытия в здании университета

- Азия и мир, происшествия
- 11:21, 17 февраля 2019
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CA-NEWS (CA) - В пятиэтажном здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этажи, сообщает Би-би-си.
По предварительной информации, пострадавших нет. По данным МЧС России, людей под завалами не осталось, все эвакуированы. Тем не менее, глава министерства Евгений Зиничев прилетел из Москвы в Петербурге.
"На данный момент людей там быть не должно. Но не исключаем момента, что кто-то случайно мог в это время находиться там", - сказал журналистам Зиничев.
Ранее сообщалось, что заблокированными в здании могут быть около 20 человек.
Момент обрушения в здании ИТМО в Петербурге попал на видео: pic.twitter.com/bQcBwuLdtg— Пятый канал Новости (@5tv) 16 февраля 2019 г.
Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров, сообщили в МЧС.
По данным спасателей, в момент обрушения в здании проходили факультативные занятия. Также в части здания проводились строительные работы.
Из здания были эвакуированы 81 человек - студенты 1-го и 2-го курсов, сообщили в МЧС.
"Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине", - рассказал изданию "Фонтанка" один из студентов.
Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.
В Петербурге обвалилась крыша университета ИТМО https://t.co/Wc0RS4csnU pic.twitter.com/UqNz7y32rc— Деловой Петербург (@dprunews) 16 февраля 2019 г.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.
На место происшествия прибыл врио губернатора Александр Беглов.
"Версия случившегося одна - связанная с реконструкцией этого здания. Других версий нет каких-то экстремальных или каких-то других", - заявил Беглов.
В 2018 году в здании на улице Ломоносова выполнялся ремонт кровли, следует из материалов сайта госзакупок. Площадь работ составила 1400 квадратных метров, подрядчик должен был обновить стропильное основание и уложить новую кровлю. Стоимость контракта составила 2,7 млн рублей.
Работы выполняла петербургская компания "Атлантик", которая специализируется на небольших ремонтных работах для государственных нужд. Так, в том же 2018 году она ремонтировала туалеты в одном из петербургских колледжей, а в 2019 году выиграла конкурс на обслуживание знаков на остановках общественного транспорта.