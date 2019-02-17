В Петербурге обрушились перекрытия в здании университета

CA-NEWS (CA) - В пятиэтажном здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этажи, сообщает Би-би-си.

По предварительной информации, пострадавших нет. По данным МЧС России, людей под завалами не осталось, все эвакуированы. Тем не менее, глава министерства Евгений Зиничев прилетел из Москвы в Петербурге.

"На данный момент людей там быть не должно. Но не исключаем момента, что кто-то случайно мог в это время находиться там", - сказал журналистам Зиничев.

Ранее сообщалось, что заблокированными в здании могут быть около 20 человек.

Момент обрушения в здании ИТМО в Петербурге попал на видео: pic.twitter.com/bQcBwuLdtg — Пятый канал Новости (@5tv) 16 февраля 2019 г.

Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров, сообщили в МЧС.

По данным спасателей, в момент обрушения в здании проходили факультативные занятия. Также в части здания проводились строительные работы.

Из здания были эвакуированы 81 человек - студенты 1-го и 2-го курсов, сообщили в МЧС.

"Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвертый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине", - рассказал изданию "Фонтанка" один из студентов.

Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

На место происшествия прибыл врио губернатора Александр Беглов.

"Версия случившегося одна - связанная с реконструкцией этого здания. Других версий нет каких-то экстремальных или каких-то других", - заявил Беглов.

В 2018 году в здании на улице Ломоносова выполнялся ремонт кровли, следует из материалов сайта госзакупок. Площадь работ составила 1400 квадратных метров, подрядчик должен был обновить стропильное основание и уложить новую кровлю. Стоимость контракта составила 2,7 млн рублей.

Работы выполняла петербургская компания "Атлантик", которая специализируется на небольших ремонтных работах для государственных нужд. Так, в том же 2018 году она ремонтировала туалеты в одном из петербургских колледжей, а в 2019 году выиграла конкурс на обслуживание знаков на остановках общественного транспорта.