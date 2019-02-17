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  17 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане ввели запрет на весеннюю охоту

CA-NEWS (KZ) -  С 16 февраля в Казахстане ввели запрет на весеннюю охоту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Сакен Дилдахмет.

"В связи со снижением численности пернатой дичи приказом комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24 ноября 2016 года № 265 "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования", введён запрет на весеннюю охоту, в части запрета на охоту в период с 16 февраля по 14 июня и ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты", – сообщил Дилдахмет.

По его информации, основная причина для введения запрета заключается в том, что весенняя охота на любой вид животных создаёт мощный фактор беспокойства. Именно из-за него птицы покидают места гнездования, в результате нарушается весь этот процесс.

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