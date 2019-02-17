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  17 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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КНДР и Южная Корея заинтересованы в совместном участии в параде на открытии Олимпийских игр-2020

CA-NEWS (CA) -  Южная Корея и КНДР заинтересованы в совместном участии в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, слова которого приводит Reuters.

15 февраля в Лозанне прошла трехсторонняя встреча МОК с представителями КНДР и Южной Кореи. "Стороны также заинтересованы в формировании объединенных команд для участия в различных дисциплинах Игр в Токио", - отметил Бах.

Как сообщает ТАСС, МОК согласился продолжить изучение вопроса участия объединенных корейских команд в квалификационных турнирах к Играм-2020. МОК обсудит с соответствующими международными федерациями участие объединенных команд в соревнованиях по женскому баскетболу, женскому хоккею на траве, дзюдо (командное первенство) и гребле.

Спортсмены объединенных корейских команд будут проходить ту же программу антидопингового тестирования, что и все другие атлеты в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Антидопинговый комитет КНДР не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. МОК будет искать дополнительные возможности для устранения несоответствий.

В сентябре 2018 года в Пхеньяне президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын договорились подать совместную заявку на проведение летней Олимпиады 2032 года. Официальное письмо о намерениях было отправлено в МОК. В Южной Корее Олимпийские игры проводились дважды: в 1988 году - летняя Олимпиада в Сеуле, в 2018 году - зимние Игры в Пхёнчхане.

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