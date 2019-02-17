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  17 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан вводит в обращение банкноту 100 000 сумов с 25 февраля

CA-NEWS (UZ) -  Национальный банк Узбекистана в последний понедельник 2019 года вводит в обращение банкноту 100 000 сумов ($12), которая станет нотой самого крупного номинала.

25-го февраля 2019 года Национальный банк Узбекистана вводит в обращение банкноту 100 000 сумов, которая станет нотой самого крупного номинала.
В процессе создания данной купюры использовали 5D эффекты и специальную бумагу. Об этом сообщает официальный портал эмитента.

Как стало известно, на лицевой стороне банкноты 100 000 сумов изображен государственный деятель, внук Тамерлана – Мирзо Улугбек (1394 – 1449).

В центре банкноты изображение обсерватории Мирзо Улугбека, справа от которой размещено изображение астрономического инструмента – дугового квадранта.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что до 2020 года в Узбекистане выведут из оборота банкноты 50, 100, 200 и 500 сумов – до 1 июля 2019 года из обращения выведут купюры и монеты 50 и 100 сумов, а до 1 июля 2020 года банкноты 200 и 500 сумов.

В последний раз новая купюра вводилась в Узбекистане в обращение осенью 2017 года, тогда свет увидела банкнота 50 000 сумов.

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