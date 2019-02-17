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  17 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Базовый лагерь Эвереста закрыли для туристов из-за мусора

CA-NEWS (CA) -  Китай закрыл на неопределенный срок доступ туристов к северному базовому лагерю Эвереста. При этом альпинисты, у которых есть разрешение на восхождение, по-прежнему могут находиться в базовом лагере, расположенном на территории Тибета на высоте 5150 метров над уровнем моря, сообщает Би-би-си.

Власти Китая решились на этот шаг из-за того, что близ лагеря скопилось огромное количество мусора, и его необходимо собрать и вывезти.

Согласно решению властей, туристы смогут подниматься только до монастыря Ронгбук, который расположен чуть ниже базового лагеря, на высоте 4980 метров.

Большая часть туристов, желающих увидеть Эверест, приезжают в южный базовый лагерь, который находится на территории Непала. Однако за последние годы число туристов, желающих посмотреть на Эверест с северной стороны, значительно увеличилось и продолжает расти.

В северный базовый лагерь, находящийся на территории Китая, можно доехать на машине, тогда как до южного базового лагеря, расположенного в Непале, нужно добираться пешком, и путь до него может занять около двух недель.

Проблема скопления мусора на Эвересте и в его окрестностях существует уже много лет, ситуация продолжает усугубляться с ростом числа туристов и восходителей.

С 2014 года постановлением министерства туризма и гражданской авиации Непала было принято решение о том, что каждый альпинист, поднимающийся на Эверест, по возвращении должен унести со склона горы весь свой мусор.

По данным Китайской ассоциации альпинизма, в 2015 году северный базовый лагерь посетило около 40 тысяч человек. Абсолютный рекорд был побит в сезон 2016-2017 гг. с непальской стороны: южный базовый лагерь тогда посетили 45 тысяч человек.

*Туристы по-прежнему смогут посетить монастырь Ронгбук, который находится всего на 170 метров ниже северного базового лагеря Эвереста


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Как поясняет китайское информационное агентство Синьхуа, туристам будет запрещено подниматься только выше монастыря Ронгбук, который находится всего на 170 метров ниже, чем базовый лагерь.

Альпинисты и лица, у которых есть разрешение на восхождение на вершину Эвереста, как и раньше, смогут находиться в базовом лагере и лагерях, расположенных выше.

Агентство Синьхуа поясняет, что сообщения в социальных сетях о том, что базовый лагерь закрыт для туристов навсегда, не соответствует действительности. При этом власти Китая не уточняют, когда лагерь будет вновь открыт для туристов.

В январе власти Китая сообщили, что ограничат число выдаваемых разрешений на восхождение на Эверест до 300 в год.

*Мусором завален не только базовый лагерь, но и седло Эвереста. На уборку выше 8000 м способны только самоотверженные шерпы


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В 2018 году на вершину Эвереста поднялось более 800 восходителей: 563 человека совершили восхождение со стороны Непала, еще 240 - со стороны Китая.

Заявление властей о том, что базовый лагерь будет закрыт для туристов, было опубликовано на сайте администрации Тибетского автономного района в декабре прошлого года.

В заявлении говорится, что прошлой весной с Эвереста было вывезено почти девять тонн мусора: 5,2 тонны бытовых отходов, 2,3 тонны человеческих фекалий, а также одна тонна альпинистского снаряжения - выброшенного или потерянного восходителями.

В этом году власти планируют доставить вниз тела альпинистов, погибших на высоте выше 8000 метров над уровнем моря в так называемой зоне смерти, где концентрация кислорода в воздухе недостаточна для поддержания жизни человека.

Из-за условий, в которых приходится работать восходителям и альпинистам на такой высоте - разреженный воздух, сильные ветра и очень низкая температура - спустить тела погибших вниз силами альпинистов представляется невозможным.

Поэтому тела погибших могут оставаться в зоне смерти несколько, а то и десятки лет.

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