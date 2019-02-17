Военные из Таджикистана прибыли в Сибирь для участия в АрМИ-2019

CA-NEWS (TJ) - Конкурс «Саянский марш - 2019» пройдет в период с 17 по 21 февраля в Сибири и станет единственной зимней дисциплиной Игр.

Команда из Республики Таджикистан прибыла в Тыву для участия в конкурсе «Саянский марш - 2019» АрМИ-2019. Так называются состязания среди подразделений, предназначенных для действий в высокогорной местности.

По русским традициям иностранных военнослужащих встретили с хлебом и солью, а также показали одну из главных достопримечательностей столицы Тывы Кызыла - обелиск «Центр Азии», расположенный на берегу Енисея.

Конкурс «Саянский марш - 2019» пройдет с 17 по 21 февраля и является единственной зимней дисциплиной Армейских международных игр - 2019. В конкурсе примут участие команды из Анголы, Таджикистана и России. Казахстан выступит в качестве наблюдателя.

Россию в конкурсе представят военнослужащие бригады спецназа ЦВО, дислоцированной в Новосибирской области.

Маршрут конкурса включает участки для выполнения одиннадцати специальных задач. Командам предстоит преодолеть горные препятствия различной сложности, совершить марш-бросок на лыжах, спуск с помощью альпинистского снаряжения в составе подразделения, выполнить стрельбу из штатного оружия, поиск и транспортировку раненого, а также ряд других задач.