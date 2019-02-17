Д.Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ номинировал президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира "за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе". О выдвижении своей кандидатуры американский лидер поведал журналистам еще 15 февраля на пресс-конференции в Белом доме, передает Deutsche Welle.

Так, газета The Nihon Keizai Shimbun со ссылкой на ряд официальных лиц в правительстве Японии передала, что в ходе минувшей встречи на саммите G20 премьер-министр презентовал Трампу копию рекомендательного письма. Переговоры двух лидеров прошли в конце ноября 2018 года в рамках саммита "двадцатки" в Аргентине.

По запросу Белого дома

Другое издание, The Asahi newspaper, подтверждает, что решение о номинации было принято в Токио минувшей осенью, после получения соответствующего запроса от американской администрации. Выдвижению предшествовала первая в истории встреча на высшем уровне глав КНДР и США - Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Сам американский лидер 15 февраля сообщил журналистам, что получил "прекраснейшую копию" пятистраничного письма Синдзо Абэ, в котором говорилось о номинации.

В Белом доме агентству Reuters информацию официально не подтвердили, а в МИД Японии заявили, что осведомлены о словах Трампа, однако "воздержатся от комментариев по поводу взаимоотношений двух лидеров".

Вслед за Обамой

На сайте Нобелевского комитета отмечается, что претендента может номинировать на премию любое лицо, "которое соответствует критериям". В частности, это может быть действующий глава государства или правительства.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира.

В октябре 2009 года эту награду получил Барак Обама, занимавший на тот момент пост президента США. По мнению многих экспертов, он был отмечен наградой во многом благодаря своему обещанию добиться сокращения ядерных арсеналов.