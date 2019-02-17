Глава Минфина Таджикистана рассказал, на какие деньги проводятся пышные праздники в стране

CA-NEWS (TJ) - Руководство Минфина Таджикистана разъяснило какие торжества в стране празднуются за счет средств государственного бюджета. Этот вопрос был поднят на пресс-конференции 15 февраля.

Власти Таджикистана последние 10 лет тщательно контролируют расходование средств населения на семейные торжества и мероприятия, был принят отдельный закон об упорядочении обрядов и традиций. В то же время многие граждане критикуют власти за расточительство бюджетных средств, расходуемых на проведение пышных праздников.

"Праздники меда и дыни отмечаются не за счет госказны"

Отвечая на вопрос Радио Озоди, министр финансов страны Файзиддин Каххорзода сказал 15 февраля на пресс-конференции, что средства из госбюджета расходуются исключительно на проведение государственных праздников. По его словам, деньги госказны никогда не тратятся на такие мероприятия как Праздник меда, Праздник дыни и т.д.

«В бюджете предусмотрены средства на проведение государственных праздников, которые проводятся на республиканском уровне и с участием глав других государств. В любом случае Минфин контролирует расходование бюджетных средств», - сказал Каххорзода.

Только в 2012 году, когда Таджикистан был выбран местом проведения Международного праздника Навруз, в стране за счет госбюджета был построен комплекс «Наврузгох» стоимостью свыше 4 млн сомони ($424 тыс.).

"Некоторые праздники отмечаются за счет дехкан и предпринимателей"

Затраты на государственные праздники не всегда являются прозрачными, в прошлые годы СМИ подвергли критике привлечение тысяч школьников и студентов на празднование Навруза, Дня независимости и Дня национального единства, на которые каждому участнику шились специальные костюмы.

Представили министерства финансов утверждают, что не всегда траты на проведение праздников производятся за счет госбюджета. Сайвали Сафаров, начальник главного управления госбюджета Минфина, сказал в беседе с Радио Озоди, что расходы на праздники районного и городского уровня, а также отраслевые праздники осуществляются за счет дехкан и частных предпринимателей.

Ответ чиновника вызвал бурную дискуссию на пресс-конференции. Журналист Миджгона Халимова спросила: «Раз, как Вы говорите, отраслевые праздники проводятся за счет средств дехкан и предпринимателей, то почему из-за расходов на эти праздники бюджетные работники месяцами не могут получить свою заработную плату, а с врачей и учителей стабильно раз в 3 месяца удерживают часть зарплаты?».

В госбюджете-2016 на проведение культурно-массовых мероприятий и различных торжеств было заложено свыше 822 млн сомони ($87 млн). Многие эксперты едины во мнении, что расточительные траты из государственной казны пора прекратить.



