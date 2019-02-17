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  17 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Два человека погибли в результате массовой драки граждан Узбекистана на юго-востоке Москвы

CA-NEWS (UZ) -  Десять человек участвовали в драке на юго-востоке Москвы, в которой погибли два человека. Об этом сообщили правоохранительные органы российской столицы.

Драка работников автомойки на юго-востоке Москвы попала на камеры уличного видеонаблюдения. Запись с одной из них обнародовал Следственный комитет.

На кадрах видно, что все начинается с потасовки двоих мужчин. Затем к ним подбегают еще несколько человек, и конфликт разгорается. Камера также запечатлела, как к месту побоища подъезжают полиция и "скорая помощь". Один из участников драки погиб на месте, второй впоследствии скончался в больнице.

По данным ТАСС, "по предварительным данным, число участников драки составило 10 человек, все они уроженцы Узбекистана". По словам источника издания, поводом к конфликту стало то, что один из его участников оскорбил брата другого.

В результате драки один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй мужчина скончался в больнице, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

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