МИД Узбекистана: Великобритания окажет содействие процессам реформирования в системе Минобороны

CA-NEWS (UZ) - Британская сторона готова оказать всяческое содействие процессам реформирования в системе Минобороны Узбекистана, включая совершенствование Вооруженных сил и повышение квалификации военнослужащих.

Об этом, по данным пресс-службы Министерства иностранных дел Узбекистана, говорилось на Мюнхенской конференции по безопасности, где официальная делегация республики во главе с главой внешнеполитического ведомства Абдулазизом Камиловым встретилась с министром обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэвином Александром Уильямсоном.

Кроме того, на встрече Стороны обсудили состояние и перспективы расширения узбекско-британских связей, ряд международных и региональных проблем, в том числе вопросы взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности.

Отдельное внимание было уделено афганской проблеме. Британский министр подчеркнул поддержку Лондоном итогов Ташкентской конференции по Афганистану в марте 2018 года, на которой был достигнут консенсус в международном сообществе о необходимости содействия запуску мирного политического процесса в этой стране.

Кроме того, Уильямсон назвал узбекско-британские консультации по Афганистану важным механизмом двусторонних отношений и отметил готовность Великобритании к более тесному взаимодействию на этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями относительно поддержки британской стороной инициированных Узбекистаном крупных социально-экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане.