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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Душанбе открыв мост через Пяндж, помог афганцам избежать голода

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан спустя полтора месяца открыл мост через Пяндж, являющийся в зимнее время единственным способом обеспечения продовольствием приграничных афганских сел.

Мост, связывающий район Шамсиддин Шохин Хатлонской области и северный афганский уезд Хохон, был закрыт для передвижения 1 января 2019 года из соображений безопасности после того, как афганские наркодельцы похитили 42-летнего таджикского чабана Турахона Нурматова.

С того дня на таджикско-афганской границе застряли около 20 фур с продовольствием для жителей афганских уездов Хохон, Куфоб и Шикай. В этих уездах, где проживает около 200 тыс. человек, заканчивались запасы продовольствия и населению грозил голод. Северные районы Афганистана полгода практически отрезаны от внешнего мира - горные перевалы уже осенью закрываются из-за обильных снегопадов. Жители афганских сел просили таджикские власти скорее открыть мост.

С осени, с наступлением холодов, дорога из центра на север Афганистана закрыта и поэтому водители для доставки товаров и продовольствия используют территорию Таджикистана. Они пересекают границу в районе между афганской провинцией Кундуз и таджикской Хатлонской областью и, проезжая по таджикской территории, добираются до моста, соединяющего район Шамсиддин Шохин и уезд Хохон.

Некмахмад Назари, пресс-секретарь администрации афганского Бадахшана, сказал 16 февраля, что вопрос об открытии моста решался на уровне министерств иностранных дел двух стран и, в конце концов, было принято положительное решение. «Мост имеет жизненное значение для населения трех уездов провинции Бадахшан. За время закрытия моста в простоявших фурах пришла в негодность многая продукция, но теперь проблема решена», - сказал собеседник.

Нурали Саид, афганский предприниматель, сказал 16 февраля, что за сегодняшний день четыре грузовые фуры с продовольствием добрались до Хохона. По его словам, за полтора месяца все прилавки магазинов и рынков в трех уездах практически опустели.

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