Хоким Ташкента назвал «неправильным» снос дома с жильцами

CA-NEWS (UZ) - Глава Ташкента, встретившийся с журналистами 16 февраля, ответил на вопросы о сносе домов в столице. Руководство города признало «неправильным» снос дома №78, в котором ещё проживают люди, но не прокомментировало какую ответственность понесут виновные за данные действия властей.

Как сообщили местные СМИ, 16 февраля хоким города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев встретился с журналистами и отметил, что «запрещается проводить снос домов, где живут люди».

16 февраля начался снос дома №78, расположенного на берегу столичного канала Анхор, и в котором ещё живут владельцы. Это привело к резким протестам пользователей соцсетей.

Сообщается, что жителей дома предупредили за два года до сноса здания, но не была названая дата сноса и не подготовлены условия для переселения людей.

Хокимият заявил, что снос дома будет произведён в связи с расширением территории прилегающего парка, но не объяснил, почему делает это поспешно.

Вместо этого глава столицы Джахонгир Артыкходжаев сказал, что «хокимият не имеет права [сносить дом], когда люди живут».

Признав, что снос дома, в котором живут люди, был незаконным, глава столицы не упомянул об ответственности за эти действия и мерах, которые примут в их отношении.

Администрация города заявила, что 78-й дом находится в аварийном состоянии, и, что жителям предоставлены дома по улице Байналмилал, готовый дом Союза писателей, и по улице Кары Ниязова, так называемый „Дархан“.

Представители столичного хокимията также отметили, что аварийные дома, расположенные в столичной махалле "Лолазор" или, в так называемом районе "Полкушка", могут не выдержать 4-5-балльного землетрясения.

12 февраля администрация Ташкента заявила, что решение о сносе этих домов еще не принято, но инвесторы предложили строить современные многоэтажные дома вместо двухэтажных домов, «не имеющих какой-либо исторической значимости».

Представители частной компании "Muhandis-Konsulting" встретились с жителями района 3 февраля и сообщили им, что их дома попали под снос. Жителям предложили новые квартиры, которые будут построены вместо снесённых домов. Среди домов, упомянутых компанией, были дома, построенные в 1891 году.