В Узбекистане к 2030 году численность населения городов увеличится до 60%

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в настоящее время в городах проживает 50,6% населения. Через два десятка лет количество городских жителей достигнет 60%.

Как сообщило агентство УзА, об этом было заявлено в ходе пресс-конференции, состоявшейся в администрации президента 15 февраля.

Также были отмечены меры, которые будут приняты по поручению президента Шавката Мирзиёева, сделанном на заседании, посвящённом итогам 2018 года, чтобы к 2030 году довести до 60 процентов городское население.

Напомним, что Мирзиёев 10 января подписал Указ «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации». Согласно документу, при Министерстве экономики и промышленности создано Агентство урбанизации.