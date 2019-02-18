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  18 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане к 2030 году численность населения городов увеличится до 60%

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане в настоящее время в городах проживает 50,6% населения. Через два десятка лет количество городских жителей достигнет 60%.

Как сообщило агентство УзА, об этом было заявлено в ходе пресс-конференции, состоявшейся в администрации президента 15 февраля.

Также были отмечены меры, которые будут приняты по поручению президента Шавката Мирзиёева, сделанном на заседании, посвящённом итогам 2018 года, чтобы к 2030 году довести до 60 процентов городское население.

Напомним, что Мирзиёев 10 января подписал Указ «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации». Согласно документу, при Министерстве экономики и промышленности создано Агентство урбанизации.

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